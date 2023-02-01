المسعودي يعلن زيادة اعداد المعتمرين في منفذ عرعر

أعلن رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، الاربعاء، عن زيادة اعداد المعتمرين في منفذ عرعر الحدودي مع السعودية.

وقال المسعودي في بيان إنه "تمت الموافقة على زيادة اعداد المعتمرين في منفذ عرعر وتم تفويج ٦٠٠٠ الاف معتمر اليوم في منفذ عرعر وهذا العدد الاول من نوعه تاريخيا باليوم الواحد وسيزداد العدد في الايام المقبلة".

وأضاف "تم الاجتماع مع وزير الحج السعودي في المنفذ من اجل رفع المستوى الخدمي واللوجستي للمعتمرين الكرام بحضور وفد رفيع المستوى من الجانبين واستعدادا لموسم الحج القادم ان شاء الله".