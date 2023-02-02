صلاح الدين.. مصرع وإصابة 4 اشخاص إثر اصطدام مروري (صور)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، مصرع وإصابة أربعة أشخاص إثر اصطدام مروري على طريق تكريت كركوك بمحافظة صلاح الدين.



وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا تمكنت من انقاذ مصابين وانتشال جثث نتيجة حادث اصطدام مروري على طريق تكريت كركوك بمحافظة صلاح الدين".



وأضافت، ان "الحادث تسبب بوفاة شخصين واصابة شخصين آخرين".

