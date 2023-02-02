وعكة صحية تودي بحياة نزيل في سجن التاجي

السومرية نيوز – محليات



لقي نزيل في السجن التاجي، اليوم الخميس، حتفه بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "نزيلاً في السجن التاجي نقل الى احدى مستشفيات بغداد بعد تعرضه لوعكة صحية".



وأضاف، أن "السجين واثناء تلقيه العلاج فارق الحياة".



