نينوى.. الكشف عن مغالاة بشراء أجهزة طبية بــ 700 مليون دينار

دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "الملاكات التي انتقلت إلى دائرة صحَّة مُحافظة نينوى ونفَّذت (6) عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ تمكَّنت خلالها من كشف مغالاةٍ رافقت عمليَّة شراء أجهزةٍ طبيَّةٍ للدائرة، فضلاً عن تجزئة العقود بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".وأكَّدت الدائرة أنَّ "ملاكات المديريَّة بعد قيامها بالتدقيق والمُتابعة، ضبطت أوليَّات عقود شراء أجهزةٍ في قسم العقود بدائرة الصحَّة خاصَّةٍ بعقود شراء جهازي سونار مُتنقِّلٍ كوري المنشأ، وجهازي غازات الدم أمريكي المنشأ و(30) جهاز ميكرسكوب هولندي، إضافةً إلى (8) أجهزة تعقيمٍ إيطاليَّةٍ، و(5) أجهزة مُراقبة المرضى إنكليزيَّة المنشأ، وطاولتي عمليَّات كسورٍ ألمانيَّةٍ".وبيَّنت: "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة أوليَّات شراء الأجهزة المضبوطة التي بلغت قيمتها (698,700,000) مليون دينارٍ، على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة لاستكمال الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".