زيدان يناقش مع امير الديانة الأيزيدية الدعاوى المعروضة على المحاكم

وقال المكتب الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الخميس الموافق 2 /2 /2023 امير الديانة الأيزيدية في العراق والعالم حازم تحسين سعيد والوفد المرافق له".وأضاف البيان انه "خلال اللقاء جرى بحث دعاوى المواطنين من الديانة الأيزيدية المعروضة على المحاكم والمقترحات الخاصة بنظر تلك الدعاوى خاصة في مخيمات النازحين".