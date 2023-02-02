النزاهة تنفذ عمليات ضبط في ذي قار والبصرة

السومرية نيوز - محليات



أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، ضبطها قرابة ألف طنٍّ من المواد الغذائيَّة ومساحيق الغسيل غير صالحة للاستهلاك البشريِّ في محافظة ذي قار.



دائرة التحقيقات أفادت في بيان ورد للسومرية نيوز، في حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق ذي قار التي انتقلت إلى فرع الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في المُحافظة، بانها "تمكَّنت بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق من ضبط (201) طنّ من مادة الشاي و(178) طناً من العدس المجروش، و(610) أطنان من مساحيق الغسيل مُنتهية الصلاحيَّة".

وأضافت الدائرة إنَّه "تمَّ التحرُّز على المواد المذكورة التي تمَّ ضبطها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الناصريَّـة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة".



وفي محافظة البصرة، أشارت الدائرة إلى "قيام ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في المُحافظة بضبط أوليَّات جهاز (منظومة الهواء الطبي) لم يتم استخدامه مُنْذُ شرائه في العام 2013 بمبلغ (86,000,000) مليون دينار"، لافتةً إلى أنَّ "مدير مستشفى الزبير تعاقد لشراء الجهاز مع شركةٍ أهليَّةٍ، وتمَّت عمليَّة مُناقلته بين مُستشفيات الزبير والموانئ والصدر التعليميِّ؛ لعدم الحاجة إليه".



ولفتت إلى أنَّ "(منظومة الهواء الطبيّ) هي جهازٌ خاصٌّ بسحب الهواء الخارجيِّ؛ لمنع وقوع التليُّف الرئويِّ للمرضى، لم يتم استخدامه، فقد وُجِدَ متروكاً ومُغطّىً بالأتربة؛ بالرغم من كونه صالحاً للعمل".