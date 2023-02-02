في يوم واحد.. حادثا سير مرعبان في كركوك

ونقلت مصادر محلية لـ السومرية نيوز، ان "الحادث ناجم عن تصادم عجلة صالون نوع (BMW) وعجلة حمل صغيرة نوع (بيك آب).وأضافت أن "سيارات الإسعاف هرعت الى موقع الحادث، فيما طوقت القوات الأمنية الموقع وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".وفي حادث منفصل أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، مصرع وإصابة أربعة أشخاص إثر اصطدام مروري على طريق تكريت كركوك بمحافظة صلاح الدين.وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقنا تمكنت من انقاذ مصابين وانتشال جثث نتيجة حادث اصطدام مروري على طريق تكريت كركوك بمحافظة صلاح الدين".وأضافت، ان "الحادث تسبب بوفاة شخصين واصابة شخصين آخرين".