التربية تكشف حقيقة "نسبة الأمية" في العراق

وقال المتحدث بأسم التربية كريم السيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوزارة تنفي جُملة وتفصيلا ما ذكرته بعض وسائل الإعلام والبرامج التلفزيونية التي نقلت عن منظمة اليونسكو إحصائية غير دقيقة ولا منطقية ومّبالغ بها عن أن نسبة الأميّة بالعراق قد بلغت 47% خصوصاً أننا قمنا بالإتصال باليونسكو ونفت المنظمة نشرها اي تقرير بهذا الرقم غير الدقيق".واضاف ان "العراق بلا تعداد للسُكان، وان ما يُشار له مجرد تقديرات عن مسوحات ميدانية، وان النسبة التقديرية للأميّة بالعراق بحسب البيانات الرسمية لوزارة التخطيط بلغت 12% في أسوأ حالاتها خلال أيام الحرب، وانها في تناقص واضح بعد جهود الجهاز التنفيذي لمحو الأميّة في وزارة التربية. وإن آخر احصائيات موجودة تعود للعام 2017 (بحسب اليونسكو) وفيها مُعدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة وصل إلى 93.5%".وتابع ان "الوزارة ترفض هذه الأقاويل وتعتبر تداولها مساس بالمجتمع العراقي الذي اخترع أول حرف للكتابة وبقي طامحاً للعلم والمعرفة والقراءة رغم كل الظروف القاهرة التي أحاطته خلال العقود الماضية، وان المُبالغة في تقدير ظروف العراق وأوضاعه لا تستدعي ابتداع نسب غير منطقية ولا معقولة".ودعت الوزارة، وسائل الإعلام العربية والعراقية "لتصحيح معلومتها للعلن مع توخّي الدقة في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية ونحن على استعداد للتوضيح والتعاون عن أي معلومة متى ما استدعى ذلك".