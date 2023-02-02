البدراني: اقترحنا انشاء صندوق لدعم الفنانين والمثقفين في حالة الطوارئ

وقال البدراني في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية الفضائية، انه "تم مناقشة موضوع دار الكتب والوثائق بالإضافة الى مجال السينما والمسرح ودار والتي جميعها بحاجة الى نقلة الى الامام"، مؤكدا انه "تم اقتراح انشاء صندوق لدعم الفنانين والمثقفين وعرضه على مجلس الوزراء من اجل التصويت عليه ودعمهم عند الحاجة بكل ما يحتاجونه عند الطوارئ لأنهم سفراء ثقافيين للعراق".وأضاف: "العراق لم ينظم الى الملكية الفكرية العالمية بسبب الجفوة والانقطاع عن العالم ولدينا ندوة قريبة عن حرمة الملكية الفكرية وحماية الحقوق"، مبينا ان "الارشيف الوطني اخذ خلال حكومة بريمر وتمت المطالبة به وعودته الى العراق وهناك مشروع لإعادته وتم دراسة الكثير من مواده وهناك أرشيف لحكومات العراق قبل 2003 والتي فيها وثاق مهمة وحساسة".وأشار الوزير الى ان "هناك حرية فكرية ولا نتعارض معها وانما مع ما يتعارض مع الفكر العراقي او الرموز الدينية والفكرية والثقافية في البلاد".ولفت الى انه "لا نسعى الى فصل الثقافة عن السياحة لان السياحة أصبحت رابحة ونعمل على تطويرها من خلال الاستعانة بالخبراء الأجانب من اجل تطوير قطاع السياحة".