وزير الثقافة يكشف للسومرية: سنستعيد اثاراً عراقية اخذت الى لندن 1932

وقال البدراني في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "الثقافة العراقية انكمشت خصوصا بعد الحروب التي عاشها العراق والتي أغلقت الباب على العراقيين وكان لها تأثير على التواصل الفكري بين مختلف الثقافات العالمية".وأضاف: "هناك جانب مهم وهو الاثار العراقية التي سرقت ونهبت محليا ودوليا"، موضحا انه "تم استعادة أكثر من 17 ألف قطعة اثرية من الولايات و2500 قطعة تم استرجاعها من لبنان كما تم تسليمنا قطع اثرية من مصر تعود لزمن الملك فيصل الأول، وهناك أكثر من 13 صندوقا أثريا سيتم اعادتها من الولايات المتحدة".وأشار البدراني الى ان "هناك صناديق في بريطانيا اخذت عام 1932 سيتم اعادتها قريبا وسأشرف على اعادتها بنفسي وبحضور رسمي كونها تعود بعد 90 عاما من خروجها من العراق".