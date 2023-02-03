وزير الصحة: عازمون على تطوير وتحسين النظام الصحي في العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الصحة صالح الحسناوي ترأس اجتماعاً موسعاً خلال زيارته النقابات الطبية والمهن الصحية والصيادلة وبحضور رؤساء وأعضاء النقابات ببغداد".واضاف الحسناوي أن "وزارة الصحة عازمة على تطوير وتحسين النظام الصحي في العراق"، طارحاً "هم الأمور التي تمت دراستها وبحثها والتي تحتاج الى المتابعة المستمرة بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية".ولفت إلى أن "الوزارة تسير وفق خطة البرنامج الحكومي وتسعى لتحقيق أهدافه وتم التطرق لمحاور أخرى متعددة خلال الاجتماع".من جهتهم شكر رؤساء وأعضاء النقابات والحاضرون الوزير لدعمه وحضوره واستماعه لجميع المقترحات، فيما شددوا على "ضرورة التواصل والتعاون بشكل مستمر خدمة للصالح العام".