رسالة من هيئة الحج والعمرة للمعتمرين: "لا تذهبوا مع هذه الشركات"

وتوعدت الهيئة، في بيان ورد للسومرية نيوز، "شركات العمرة المخالفة بتوفير سكن المعتمرين المسجلين فيها، بوضعها ضمن قائمتها السوداء ومنعها من مزاولة العمل"، مؤكدة انها "تتابع موضوع تلكؤ بعض شركات العمرة بتوفير السكن"، داعية "المعتمرين الى اختيار الشركات المعتمدة لدى الهيئة فقط".ويشهد موسم العمرة الحالي اقبالا متزايدا من المعتمرين لأداء مناسك العمرة في العطلة الربيعية بالتزامن مع ذروة الموسم في أشهر رجب وشعبان ورمضان.