الموارد المائية: التاثيرات المناخية لها وقع سلبي على الاراضي الرطبة ‎‎

أعلنت وزارة الموارد المائية المباشرة بأعمال نصب مضخات عائمة في بحيرة الثرثار، وقال مدير الموارد المائية في الفلوجة رائد مظهر أن الوزارة باشرت بأعمال التهيئة تمهيداً لنصب مضخات عائمة لسحب المياه من قناة الثرثار/ الفرات، مبينا أن هذه الإجراءات تهدف إلى الإستفادة من الخزين المائي في بحيرة الثرثار وتعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية، وأضاف أن المشروع يهدف إلى ديمومة الإرواء لمحافظة الانبار والمحافظات الوسطى والجنوبية المعتمدة على نهر الفرات.