حريق قرب مرقد الإمام العباس (ع) في كربلاء

أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بسيطرة مديرية الدفاع المدني على حادث حريق اندلع في شارع العلقمي قرب مرقد الإمام العباس (ع) في محافظة كربلاء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع في سطح وجزء من الطابق العلوي بأحد فنادق المدينة القديمة بشارع العلقمي قرب مرقد الإمام العباس (ع) في محافظة كربلاء".



وأضاف، أن "فرق مديرية الدفاع المدني سيطرت على الحادث، دون خسائر بشرية".