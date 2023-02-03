"احذروا ثورة الجياع".. تظاهرات في كربلاء والنجف ضد ارتفاع الدولار (صور)

تظاهر عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، في محافظتي كربلاء والنجف؛ احتجاجاً على تراجع صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي.

وقال مراسل السومرية في كربلاء، إن "العشرات من المواطنين توجهوا من جسر الضريبة إلى مجلس النواب فرع كربلاء؛ للمطالبة بتخفيض سعر الدولار".



وطالب المتظاهرون، وفق مراسلنا، مجلس النواب "بعقد جلسة طارئة لحل أزمة ارتفاع الدولار".

من جهته، أفاد مراسل السومرية في النجف، بتجمع عشرات المواطنين تحت مجسرات ثورة العشرين احتجاجاً على ارتفاع صرف الدولار.



وبحسب مراسلنا، سيتوجه المتظاهرون إلى مجلس النواب فرع النجف للتباحث في هذه الأزمة وإيجاد حلول لها أو الاعتصام في بغداد.

وفي التعاملات المبكرة لليوم الجمعة، سجَّلت أسعار بيع الدولار 168500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 168000 دينار لكل 100 دولار.



ويشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ نحو شهرين تقلبات مقابل الدولار، على الرغم من القفزة الكبيرة في احتياطي النقدي الأجنبي والذي يقترب حالياً من الـ100 مليار دولار؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط.



وفيما كان سعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1470 ديناراً مقابل الدولار الواحد، فإن سعر صرف الدينار يتراوح حالياً بين 1650 و 1700 مقابل الدولار الواحد.