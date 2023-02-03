قطع "جزئي" لجسر الجمهورية وسط بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية أقدمت على قطع جسر الجمهورية المسار المتجه من بوابة وزارة التخطيط باتجاه ساحة التحرير وسط العاصمة".وبين، أن "السبب يعود لوجود تظاهرات في ساحة التحرير".ويتظاهر عشرات المواطنين، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد؛ للمطالبة بخفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي.