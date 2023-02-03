السيطرة على حريق داخل مدينة ألعاب في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالسيطرة على حادث حريق اندلع داخل مدينة ألعاب الكاظمية، في بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق مديرية الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل كرفان متخذ كمطعم داخل مدينة العاب الكاظمية".



وأشار إلى أن "الحادث لم يسفر عن إصابات".