مطار بغداد يوضح تفاصيل حريق لطائرة قادمة من النجف

وقالت الادارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "توضح للرأي العام وللمسافرين الكرام بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من حدوث حريق لطائرة فلاي بغداد المتوجهة من مطار النجف الأشرف إلى مطار المدينة فتبين أنه عارض حريق خاطئ في قمرة العفش الخلفي للطائرة".وبينت، ان "قائد الطائرة قام باتباع السياقات الصحيحة والهبوط في مطار بغداد الدولي لغرض الكشف على العارض ".واكدت ان "قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي الذي يعد الجهة المعنية بخصوص ذلك، وبعد مراجعة أوراق العمل الفني وإجراء الاختبار اللازم من قبل المهندس الأرضي على منظومة الحريق في قمرة العفش تبين أن المنظومة تعمل بشكل صحيح".واضافت انه"تم تدوين كافة البيانات الفنية المطلوبة في السجل الفني للطائرة والسماح لها بالطيران من جديد".