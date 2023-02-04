وزير الصحة: خلال 6 أشهر سنبدأ بتطبيق الضمان الصحي

وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، إن "قانون الضمان الصحي هو القانون الالزامي الأول الذي يطبق في العراق".وشدد الوزير على "ضرورة تكاتف الجميع من أجل إنجاح القانون"، مؤكدا أن "القانون هو من أولويات حكومة السوداني بمنهاجه الحكومي".وبين الحسناوي، أن "تطبيق قانون الضمان الصحي بصورة فعلية ستبدأ خلال 6 أشهر".وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة، أن قانون الضمان الصحي سيتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية للمشمولين في الرعاية الاجتماعية، فيما أشار الى انطلاقه بصورة تجريبية خلال العام الحالي.وقال الحسناوي في مؤتمر إطلاق استمارة الضمان الصحي، والذي حضره مراسل السومرية، إن "الحكومة عازمة على تنفيذ قانون الضمان الصحي"، لافتا الى أنه "سنبدأ مع انطلاق العام الجديد بإطلاق الاستمارة الالكترونية للتسجيل".وأضاف، أن "الضمان الصحي سيتحمل كافة تكاليف الخدمات الصحية للمشمولين في الرعاية الاجتماعية، وهذا المرة الأولى التي تحدث في العراق"، لافتا الى أن "الموظف الذي يشترك بنسبة 1 بالمئة بالضمان من راتبه ستقدم له الخدمة ولكافة عائلته فردا فردا".وأشار وزير الصحة الى، أن "تكلفة العملية اذا كانت 5 ملايين دينار مثلا، فان المشترك بالضمان الصحي سيدفع 25 بالمئة منها والضمان تتحمل 75 بالمئة"، مبينا أن "الضمان سيتحمل كافة التكاليف الصحية للمريض".