التربية تصدر توضيحاً بشأن "قضية" الطالبة رانية في بابل

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزير التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة التحقيقية التي شُكلت برئاسة مدير عام تربية بابل مهدي العوادي ومتابعة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري منذ بداية القضية، أثبتت بعد مراجعة إدارة المدرسة والسجلات والإستماع الى ولي أمرها أنه وبالدليل القاطع تم إعلامها وعائلتها بالرسوب ".وتابع البيان، أن "ولي أمر الطالبة قدم اعتذاره للمدرسة و التربية بسبب الادعاء غير الصحيح متعهداً بعدم إفتعال هكذا تصرفات خاطئة في السنوات المقبلة ".ودعت وزارة التربية، وسائل الإعلام كافة بـ"التعامل مع الخبر بمهنية و دقة و عدم نشر أي خبر يسبب الإرباك للطالب والعملية التربوية حفاظاً على إنسيابيتها".