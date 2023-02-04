تقرير مفصّل بطقس الأيام الأربعة المقبلة: انخفاض بالحرارة بدءاً من الثلاثاء

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس اليوم السبت، في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ويكون غائماً جزئياً في الأقسام الغربية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً يتحول الى غائم مع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة كما تتساقط الثلوج خاصة فوق المرتفعات الجبلية منها، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد وكربلاء المقدسة 18، دهوك وأربيل 18، النجف الأشرف وواسط وميسان 19، البصرة والديوانية والمثنى والناصرية 20".وأضاف البيان أن "طقس يوم غد الأحد سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً ممطراً كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن منها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".ولفت إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن منها خاصة أقسامها الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتابع البيان، أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن منها، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".واشار إلى أن "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحوا في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً مع تساقط أمطار متوسطة الشدة كما تتساقط الثلوج في بعض الأماكن منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".