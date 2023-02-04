ضبط متهمين استحوذوا على عقارين عائدين للدولة في بابل والديوانية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل تمكن من ضبط أحد المتهمين بالاستيلاء على عقار في الحلة واستغلاله للمصلحة الشخصيَّة".وتابعت الدائرة أن "المتهمين أقدموا على الاستيلاء على عقار ضمن مقاطعة الورديَّة عائد لدائرة عقارات الدولة في الحلة"، لافتةً إلى "قيامهم باستغلاله لمنفعتهم الشخصيَّة كساحة لوقوف ومبيت السيارات وتحصيل المبالغ الماليَّة من المواطنين بشكل مخالف للقانون وبدون أيَّة علاقة قانونيَّة مع الجهة مالكة العقار ".وفي السياق ذاته، "تمكنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة من ضبط (٣) أشخاص يقومون بجباية أموال من خلال تجاوزهم على ساحة وقوف السيارات المجاورة لمستشفى الديوانية العام العائدة إلى مديريَّة بلديَّة المحافظة".وأضافت إنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصوليَّة، وعرضها رفقة المتهمين على السادة قضاة التحقيق في بابل والديوانيَّة؛ إذ قرر الأول إصدار أمر قبض وتحر بحق متهم آخر"، مشيرةً إلى أن "مذكرات الضبط و القبض صدرت؛ استناداً إلى أحكام المادة (٢٤٠) من قانون العقوبات العراقي".