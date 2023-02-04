"هُربت من قبل موظفين".. ضبط أدوية منتهية الصلاحية في كمارك ام قصر

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بضبط أدوية منتهية الصلاحية هُربت من قبل موظفي كمارك ام قصر.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية تمكنت من ضبط أدوية منتهية الصلاحية واحباط محاولة تهريبها من قبل موظفي كمارك ام قصر في محافظة البصرة".

