"سيارة ومسدس".. توضيح من القضاء بشأن عقود زواج أثارت الجدل في العراق

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، "انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور لعقود زواج صادرة من محكمة الأحوال الشخصية التابعة لاستئناف نينوى، مسجلة المهر في أحدها مسدس وسيارة، وأظهرت صورة أخرى عقد زواج بين زوجين من الديانة الاسلامية واليهودية".وأضاف، "نؤكد أن الصور المنشورة لا اساس لها من الصحة، وهي مزورة".وتابع "نهيب بالمدونين وأصحاب الصفحات والمجموعات في مواقع التواصل توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومة، واستقاء المعلومات من مصدرها الرئيس".