إعادة اصدار ارسالية "ملابس" مخالفة للضوابط من قبل كمرك طريبيل الحدودي

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مركز كمرك طريبيل الحدودي تمكن من إعادة اصدار ارسالية ملابس مستعملة لمخالفتها ضوابط وتعليمات الأستيراد".وأضاف البيان، أن "كوادر الهيئة العامة للكمارك في مركز كمرك طريبيل المحاذي للجانب الأردني قامت بأجراء الكشف على الإرسالية وتبين انها ملابس مستعملة ممنوعة من الاستيراد ومخالفة للقوانين والتعليمات النافذة ".