القضاء: اجتماع الرئاسات الاربعة دعم الاجراءات بحق المضاربين بسعر الدولار

وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حضر رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان اجتماع الرئاسات الاربعة الذي ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".واضاف: "اكد الاجتماع على دعم اجراءات القضاء والحكومة في الاجراءات المتخذة بحق المضاربين بسعر الدولار والتجار المحتكرين للسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن".