"اقتادوه لمكان مجهول".. تفاصيل اختطاف عالم عراقي بشؤون المياه

وقال دويج في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شقيقي جاسم الاسدي كان ذاهباً في سيارته من مدينة الحلة الى بغداد، وقبل وصوله الى العاصمة بمسافة من 5 – 6 كيلو متر تعرض لعملية الاختطاف".وأضاف، أن "عجلتين أثنين تحملان اشخاص يرتدون ملابس مدنية اوقفته قبل وصوله الى العاصمة بغداد"، لافتا الى أن "الأشخاص رفعوا بوجهه السلاح وقيدوه ووضعوه في السيارة وذهبوا به الى مكان مجهول".وأوضح شقيق العالم الاسدي، أن "الأجهزة الأمنية الى الان تبحث عن خيوط عمليات الاختطاف"، مؤكداً أن "هذا الموضوع حصل يوم الأربعاء الماضي في تمام الساعة الـ10 صباحا".ولفت دويج الى، أن "البحث جار ونحن ننتظر الأجهزة الأمنية في العثور على شقيقي".وكان مصدر أمني، قد أفاد، يوم أمس السبت، باختطاف العالم في شؤون المياه والاهوار جاسم محمد دويج الاسدي قرب منطقة اللطيفية جنوب بغداد.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "في ظروف غامضة تم اختطاف، العالم في شؤون المياه والاهوار جاسم محمد دويج الاسدي قرب منطقة اللطيفية جنوب بغداد".وأضاف ان "شقيق المخطوف تقدم بشكوى لدى القوات الأمنية"، مبينا انه "تم اخذه من قبل مجموعة مسلحة واقتياده الى جهة مجهولة".