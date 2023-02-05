المرور: غرامة 100 الف بحق التلاعب او إخفاء لوحات المركبات

وذكر إعلام مديرية المرور في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مخالفة التلاعب او تحريف أرقام المركبات أو عدم وضوحها تعتبر من المخالفات المرورية الجنائية والتي لها تبعات قانونية".واضاف، "نرصد كافة المركبات المحرفة او المتلاعب بأرقامها كما نفرض غرامة مالية وقدرها مائة ألف دينار عراقي وحسب المادة ٢٥ثانياَ(ج) من قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩".ودعت المديرية كافة سائقي المركبات بأن "يعو خطورة هذه المخالفة والابتعاد عنها كونها مخالفة جنائية يحال المخالف مع المركبة إلى الجهات المختصة ووفق القانون".