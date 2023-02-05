المالية تعلن استحداث 5621 درجة وظيفية في عدة وزارات

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "استحدثت 5621 درجة وظيفية لتثبيت العقود في وزارات عديدة".وأضافت، ان "الدرجات سوف توزع بشكل الاتي: ـ• وزارة الزراعة مركز الوزارة 132• محافظة ميسان / مديرية الزراعة 80• وزارة الصناعة / الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي 68• وزارة النفط / شركة المشاريع النفطية 926• المؤسسات البلدية لمحافظة بابل 2117• وزارة الزراعة / دائرة البيطرة 148• مجلس النواب 38• وزارة الزراعة / دائرة الغابات والتصحر 437• عقود مجلس محافظة كربلاء المقدسة 71• عقود جامعة الفرات الأوسط التقنية 706• وزارة الثقافة / مركز الوزارة 273• مركز وزارة الاعمار والإسكان 2• وزارة الصناعة / الشركة العامة للصناعات الإنشائية / 40• محافظة المثنى / مديرية الزراعة 19• ديوان الوقف الشيعي / الدائرة الإدارية 89• محافظة صلاح الدين / مديرية الزراعة 445• محافظة المثنى / مجلس المحافظة 30