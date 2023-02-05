المندلاوي يتفق مع وزير النقل على وضع خطة لإشراك الطيارين في دورات تخصصية

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل مجموعة من طياري الخطوط الجوية العراقية المبتعثين على نفقة الحكومة عام 2018؛ للاستماع إلى مشاكلهم ومعالجتها مع المعنيين".وأجرى المندلاوي، "اتصالاً هاتفياً مع وزير النقل رزاق محيبس، وبحث معه اوضاع الطيارين ومطالبهم، وأهمية اشراكهم في دورات تخصصية، للاستفادة من طاقاتهم الشبابية وكفاءتهم، وضرورة اتخاذ اجراءات سريعة خلال الايام المقبلة لمعالجة وضعهم".وابدى النائب الأول، "اهتمامه الكبير بالطيارين وحرصه على متابعة ومعالجة جميع ملفاتهم مع المعنيين، خصوصا ان المشار اليهم قد اكملوا تدريبهم منذ سنوات، ويجب وضع خطة عمل لاستيعابهم ضمن طاقم طياري الخطوط الجوية العراقية".