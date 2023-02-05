مصرع شخصين إثر حريق اندلع بمنزلهم في البصرة (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود اخبار من غرفة الاستجابة في المحافظة عن وجود حادث حريق في قضاء ابي الخصيب منطقة كوت ثويني وعلى الفور تم توجه فرقة اطفاء وعجلة حوضية من مركز الحي الصناعي وتبن الحادث احتراق دار سكن للطابق الثالث مبني من مادة البلوك ومقطع ومسقف بمادة السندويج بنل مع انهيار سياج من الطابق الثالث".وأضاف أن "الدار مقطع بالكامل على هيئة شقق سكنية مكون من ثلاثة طوابق تم تعزيز الفرقة بفرق اطفاء من المراكز القريبة".وأشار الى انه "تم اخماد الحادث وعدم امتداد النيران للطابق الثاني والاول والدور المجاورة واثناء البحث تم انتشال جثة اثنين من اهالي المنطقة بسب انهيار السياج الطابق الثالث قبل وصول فرقنا".وتابع، أن "الجثتين تم نقلهم الى الطب العدلي من قبل مركز شرطة حمدان"، مستدركا "الاسباب تحدد من قبل الأدلة الجنائية".