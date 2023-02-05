طفلان ضحيتان.. حريق يطال مخيماً للنازحين شمالي العراق

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بوفاة طفلين نتيجة حريق اندلع في مخيم "جم مشكو" في قضاء زاخو شمالي العراق.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق نشب في مخيم جم مشكو بقضاء زاخو شمالي البلاد"، لافتاً إلى أنه "أسفر عن وفاة طفلين".



وفيما أكد "السيطرة على الحادث"، أشار إلى أن أسبابه لم تعرف لغاية اللحظة.