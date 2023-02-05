بطلب من السوداني.. الحلبوسي يدرج إقالة محافظ الديوانية على جدول البرلمان

وبحسب وثيقة مذيلة بتوقيع السوداني موجهة الى الحلبوسي، حصلت عليها السومرية، انه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الدستور والتشريعات النافذة نقترح إقالة محافظ الديوانية زهير علي شعلان من منصبه لتوافر الاسباب المذكورة في محضر لجنة التقييم".ادناه الوثيقة: