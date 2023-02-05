العتبة العلوية تحصي عدد المشاركين في مولد الإمام علي

وذكر بيان للعتبة، ورد لـ السومرية نيوز، إن "عدد الزائرين بلغ 2,320,397 زائراً لأمير المؤمنين في ذكرى مولده الشريف".وأشار البيان إلى "توزيع أكثر من 20 ألف وجبة طعام، ونشر وتوزيع أكثر من 18 ألف وردة، بالإضافة إلى فرش 3 آلاف متر مربع في صحن فاطمة عليها السلام بالسجاد".وتابع، أن "عدد التائهين الذين تم إرشادهم لذويهم 1400 شخص، أما الأطفال الذين تم تسليمهم لذويهم 150 طفلاً".