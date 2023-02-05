اندلاع حريق بأحد فنادق النجف الاشرف

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق في احد فنادق النجف الاشرف، ويتم اخلاء اكثر من 65 زائرا اجنبيا من داخله.





واضاف: يشرف على عمليات الاخماد والانقاذ العقيد الحقوقي علاء زهير عباس ضابط مركز دفاع مدني النجف الأشرف".

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "اندلع حريق داخل فندق بلودان السياحي في النجف الاشرف قرب صافي صفا، وتم اخلاء 65 زائر اجنبي مختلف الجنسيات من قبل الدفاع المدني".واضاف: يشرف على عمليات الاخماد والانقاذ العقيد الحقوقي علاء زهير عباس ضابط مركز دفاع مدني النجف الأشرف".