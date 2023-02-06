بينهم "واتساب".. عطل مفاجئ يضرب مواقع التواصل في العراق

السومرية نيوز – محليات



تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، الى عطل مفاجئ تسبب بإيقاف خدمات البرامج في العراق.



وتوقفت خدمات كل من تطبيقات الواتساب والتليغرام، بالاضافة الى الفيسبوك، وبشكل "مفاجئ" دون معرفة الاسباب.



وعجزت التطبيقات عن إرسال الرسائل إلى الآخرين أو استقبالها، رغم تجربة أكثر من شبكة اتصال، حيث اشتكى مواطنون عبر مواقع أخرى، من توقف التطبيقات عن العمل.

الى ذلك، أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحانات التمهيدية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "قررت حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحانات التمهيدية بناء على طلب وزارة التربية".