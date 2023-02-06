الاتصالات تعلن حجب مواقع التواصل اثناء الامتحانات التمهيدية

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحانات التمهيدية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تنوه الى حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحانات التمهيدية".



وأضافت، أن "هذا القرار جاء بناءً على طلب وزارة التربية".