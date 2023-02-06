أول تعليق من التربية بشأن حجب مواقع التواصل خلال الامتحانات التمهيدية



السومرية نيوز- محليات





علقت وزارة التربية، اليوم الاثنين، على قرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال الامتحانات التهميدية.





واضاف السيد، أن "هذه الاجراءات تتعلق بالأمن السيبراني وعدم منح فرصة للتزوير ومسربي الاسئلة". وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، في حديث لـ السومرية نيوز"، أن "وزارة التربية طلبت من وزارة الاتصالات قطع الانترنت عن العراق لضمان سلامة العملية الامتحانية التمهيدية لطلبة الدراسة الخارجية وحمايتها من الاختراق وتسريب الاسئلة".واضاف السيد، أن "هذه الاجراءات تتعلق بالأمن السيبراني وعدم منح فرصة للتزوير ومسربي الاسئلة".

وأشار الى أن "الاجراءات الفنية تتعلق من مسؤولية وزارة الاتصالات وهي من تتحكم بوقت الحجب".



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاتصالات، حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحانات التمهيدية.



وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تنوه الى حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحانات التمهيدية".



وأضافت، أن "هذا القرار جاء بناءً على طلب وزارة التربية".





