زيدان ومكية يبحثان دور القضاء في تشجيع حركة الاستثمار

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية".وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا دور القضاء في تشجيع حركة الاستثمار من خلال تهيئة بيئة قضائية قانونية تشجع المستثمرين العراقيين والاجانب على استثمار اموالهم في العراق في مختلف القطاعات".