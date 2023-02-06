السفارة الألمانية في بغداد تبدي موقفا من اختطاف خبير بشؤون المياه

وقال ييغر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "ندين اختطاف الناشط البيئي العراقي جاسم الأسدي الأربعاء الماضي في جنوب بغداد وهو مختفي منذ ذلك الحين"، لافتا الى أن "هذا العمل شنيع".وأضاف: "يجب ان يتم الإفراج فورا عن جاسم الأسدي والتحقيق في ملابسات اختطافه".وكان مصدر أمني، قد أفاد، باختطاف العالم في شؤون المياه والاهوار جاسم محمد دويج الاسدي قرب منطقة اللطيفية جنوب بغداد.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "في ظروف غامضة تم اختطاف، العالم في شؤون المياه والاهوار جاسم محمد دويج الاسدي قرب منطقة اللطيفية جنوب بغداد".وأضاف ان "شقيق المخطوف تقدم بشكوى لدة القوات الامنية"، مبينا انه "تم اخذه من قبل مجموعة مسلحة واقتياده الى جهة مجهولة".