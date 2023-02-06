الـنـزاهـة تـضبط أكثر من 300 معاملـة قـرض مـزورة بالمصرف الزراعي في الرمادي

وذكرت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فريق الضبط في مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى المصرف الزراعيِّ في الرمادي، تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة من ضبط (311) معاملةً مُزوَّرةً لقروضٍ زراعيَّةٍ بلغ مجموع مبالغها (8,610,000,000) مليارات دينارٍ"، مُبيّنةً أنَّه "تمَّ ترويج تلك المعاملات وإنجازها من قبل المصرف بالتعاون مع زراعة الرمادي".وأضافت الدائرة إنَّ "التحقيق أثبت أنَّ جميع المعاملات تمَّ ترويجها بمُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ لأشخاصٍ وهميّين، لافتةً إلى أنَّ المشاريع التي صُرِفَتْ لها تلك القروض لا وجودَ لها على أرض الواقع، الأمر الذي أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العامّ بالمبلغ المذكور".ونوَّهت بـ"تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ في المُحافظة؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".