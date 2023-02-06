الرصد الزلزالي يوجه دعوة للمواطنين بعد الهزة الأرضية

وطالبت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، بـ"أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".وشهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، حدوث هزة أرضية خفيفة شعر بها أهالي العاصمة.وقال مراسلنا، إن "العاصمة بغداد شهدت هزة أرضية خفيفة شعر بها الأهالي".وكانت وزارة النقل العراقية، قد اعلنت اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية قوية قرب الحدود العراقية - التركية .وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 04:18:32 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة اورفة قرب مدينة غازي عنتاب جنوب غرب تركيا".وأضاف البيان، أن "الهزة تم الشعور بها بقوة من قبل المواطنين في مدن اقليم كردستان والموصل وبعض المحافظات".ودعت الهيأة المواطنين الكرام الى، "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".