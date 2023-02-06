النقل توجه بالتعامل مع تذاكر المسافرين بالدينار العراقي بدل الدولار

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي جميعَ تشكيلات الوزارة لاسيما الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بالتعامل بقطع التذاكر للمسافرين بالدينار العراقي بدلاً عن الدولار دعماً للعملة الوطنية".وشدد الوزير، على "الزامِ جميع تشكيلات الوزارة وعلى الخصوص الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بالتعامل بالدينار وبسعر البنك المركزي العراقي".وحذر وزير النقل، من ان "المخالفين للتوجيهات والاجراءات الاصلاحية الخاصة بمعالجة ازمة الدولار سيعرضون انفسَهم للمسائلة القانونية"، داعياً المواطنين التبليغ عن اي مخالفة بهذا الصدد".