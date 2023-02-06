النزاهـة: مدير صحة النجف الأسبق تجاوز صلاحياته بصرف 995 مليون دينار بعقود مباشرة

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة، رصد حصول تجاوزٍ من قبل مدير صحَّة النجف الأسبق لصلاحياته، لافتةً إلى توقيعه عقود مباشرةٍ؛ لشراء جهاز (كاما كاميرا) دون مفاتحة وزارة الصحَّة واستحصال المُوافقات الأصوليَّة قبل التعاقد، وقيامه بالتوقيع على معاملات صرفٍ بمبلغ (995,000,000) مليون دينارٍ".وأوضحت أنَّ "الفريق كشف مبالغةً في عقود تجهيز منظومة الغاز الطبيَّة لمركز الحميات في شعبة العقود في دائرة الصحَّة بمبلغ (613,000,000) مليون دينارٍ، وقيام الدائرة بالتعاقد مع أحد مُوظَّفيها العاملين في القسم الهندسيِّ؛ لتجهيز المنظومة بمبلغٍ لا يتناسب مع حجم العمل، إضافةً إلى شراء جهاز محطة مراقبة المريض المركزيَّة بمبلغ (301,000,000) مليون دينار، وهو مبلغٌ مبالغٌ فيه ويفوق كثيراً المبلغ الحقيقيَّ للتجهيز، فضلاً عن عدم فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ بحقّ المُجهِّز؛ لمُخالفته مُدَّة التجهيز المُقرَّرة في العقد".وأضافت إنَّه "تمَّ ضبط أوليَّات عقد إنشاء مُسقَّفاتٍ في مُستشفى الزهراء، الذي أبرمته دائرة الصحَّة بمبلغ (101,000,000) مليون دينارٍ، وهو مبلغٌ يفوق القيمة الحقيقيَّة للعمل، مُنوِّهةً بضبط الأوليَّات الخاصَّة بعدم قيام دائرة صحَّة النجف / شعبة الحسابات بإرسال مبالغ الاستقطاع الضريبيّ الخاصَّة بالمُشتريات وعقود التجهيز للأعوام (2019 – 2020 -2021) إلى فرع الهيئة العامَّة للضرائب في النجف".