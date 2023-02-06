وفد روسي في بغداد لبحث التطورات في المنطقة

وفد روسي رفيع المستوى في بغداد برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، لبحث التطورات في المنطقة وتعزيز التعاون بين البلدين في جدول اعمال يتضمن لقاء وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ومن بعده الرئاسات الثلاث.وبحسب وزارة الخارجية فان اكثر من ستين مسؤولاً روسياً بين سياسي واقتصادي وعسكري، إضافة إلى شركات روسية مختصّة في عدد من المجالات، يستعدون لتوقيع اتفاقيات تخص قضايا الاستثمار والاقتصاد، خصوصاً في جانب النفط والغاز والطاقة، مع ملفات الأمن وتبادل الخبرات، وإمكانية عقد صفقات تسليح جديدة بين بغداد وموسكو.المحادثات العراقية الروسية تشمل ايضا صفقة أسلحة جديدة، حيث إن العراق بحاجة لشراء أنواع خاصة من الطائرات المكلَّفة بمهام الدفاع الجوي لردع الخروقات المتكررة، ولبطاريات صواريخ، ومنظومات للإنذار المبكر والتعقّب، وصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.وتأتي زيارة لافروف بعد أن كشفت وسائل اعلامية عن اجراء قطر محادثات للاستحواذ على حصة من شركة توتال الفرنسية وأعمالها في العراق، فيما أكد خبراء غربيّون أنّ الدوحة تسعى لتعويض نسبة كبيرة من إمدادات الغاز الروسية، لافتين الى أن زيارة لافروف على رأس وفد ضخم قد تحمل إغراءات اقتصادية للعراق لإقناعه بإفشال مساعي قطر للحصول على حصة ذات وزن من الشركة الفرنسية، خصوصا وأن الولايات المتحدة تدفع نحو ذلك لتعويض أوروبا عن نسبة من إمدادات الغاز الروسية، في رسالة إلى السعودية لعدم تجاوبها مع الدعوات الأميركية لزيادة الإنتاج في السوق، وإلى إيران التي يسعى الأميركيون لتفكيك نفوذها في العراق.