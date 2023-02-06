الدفاع المدني تصدر جملة وصايا وارشادات للتعامل مع الهزات الأرضية

وجاءت الوصايا والارشادات في بيان ورد لـ السومرية نيوز كالاتي:1- اخلاء المنازل والمباني السكنية فوراً والوقوف في الساحات الخالية.2- الابتعاد عن النوافذ الزجاجية بمسافة أمنة عند اخلاء المنازل.3- عدم الصعود على أسطح المنازل والمباني المختلفة اطلاقاً.4- الابتعاد عن الاسيجة الخارجية لسطوح المنازل والشرفات والمسقفات المختلفة ولوحات الأعلانات المعلقة على المباني العالية.5- الابتعاد عن الأعمدة والاسلاك الكهربائية والأشجار العالية المتيبسة.6- في حال حصول الانهيارات وخصوصاًً في الابنية العالية ((لا سمح الله)) الابتعاد قدر المستطاع عنها تحسباً لحصول انهيارات تسلسلية.7- إيقاف العجلات والترجل منها وعدم الفزع والخوف والابتعاد عن الوقوف أعلى وأسفل الجسور أو المباني العالية أو داخل الأنفاق.8- على موظفي دوائر الدولة أن يكونوا هادئين وغير فزعين في اخلاء دوائرهم وعدم التدافع على المخارج.9- اذا كان الشخص خارج المنزل يجب أن لا يتحرك مسافات طويلة من أجل البحث عن الساحات الخالية وبعد الانتظار قليلاًً يجب العودة الى المنزل.10- الابتعاد عن العمارات السكنية والابنية متعددة الطوابق لأنها تتأثر أكثر بالهزة الارضية.11- عدم استخدام المصاعد الكهربائية لأنها قد تتعطل أو قد تسقط وخصوصاًً اذا انقطع التيار الكهربائي عنها.12- عند انتهاء الهزة الأرضية يجب الأنتظار قليلاً في مكانك لأنه قد يرافق انتهاء الهزة حدوث هزات أرتدادية أخرى.13- الابتعاد عن الشواطئ لأنه قد يرافق الهزات الأرضية موجات عالية(تسونامي).14- كن مستعداً نفسياً للهزات الأرضية اللاحقة ولا تستغرب حدوثها.15- على المعلمين والمدرسين تهدئة الطلاب واخلائهم من الصفوف الى الساحات المدرسية أو الساحات الخالية القريبة من المدرسة.16- على أصحاب المعامل اخلاء العمال وأطفاء التيار الكهربائي وغلق صمامات قناني الغاز.17- كن هادئاً وغير مرتبك وتصرف بشكل صحيح لان الهزة الارضية ظاهرة طبيعية لا بد من التعامل معها لا سيما وان تعريف الهزة الارضية هو (طاقة كامنة زائدة في الارض ويكون تحررها بشكل مفاجئ).18- ضرورة وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) مجاناً ومن جميع الشبكات للتبليغ عن الحوادث