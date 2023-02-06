رئيس الجمهورية يعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال

وقال رشيد، في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "نتابع بحزن بالغ نبأ سقوط ضحايا جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا اليوم".وأضاف: "أحر التعازي لعائلاتهم ومشاعرنا مع الشعبين الصديقين بهذا الحادث المفجع، الرحمة للضحايا والصبر والسلوان لذويهم ومحبيهم والشفاء العاجل للمصابين".