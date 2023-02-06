السفارة العراقية لدى أنقرة: لا إصابات من العراقيين في منطقة الزلزال

وذكر بيان للسفارة ورد لـ السومرية نيوز، "تُؤكَّد سفارة جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة، عن عدم تلقيها حتى اللحظة أي بلاغات بشأن إصابة مواطنين عراقيين جراء الهزة الأرضيَّة التي وقعت جنوب تركيا فجر يوم الإثنين المُوافق 2023/2/6، وتتابع السفارة مع السلطات التركيَّة للتأكَّد من عدم إصابة مواطنين عراقيين في المناطق المتضررة".وأعربت السفارة، وفق البيان، "عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الجُمْهُوريَّة التركيَّة حكومةً وشعبًا، ونُعبّرُ عن مشاعر الحُزنِ في سقوط أعدادٍ من الضحايا وإصابة آخرين، ونتوجَّه إلى أهالي الضحايا بأصدقِ مشاعرِ المواساة في هذه الأوقات الصعبة، وأمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".ودعت، المواطنين العراقيين الموجودين في منطقة الزلزال "لاتخاذ الحيطة والحذر والتواصل معها على الرقم المُخصص لذلك في أسرع وقت ممكن".وضرب زلزال مدمّر بقوة 7,8 درجات بمقياس ريختر، وسط وجنوب وغرب تركيا، وشمال شرق سوريا، ما تسبّب بمقتل وإصابة الالاف، بالإضافة إلى تدمير آلاف المباني.