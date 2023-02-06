مهرجان القدرة والتحمل للخيول ينطلق في الديوانية

تأمل الفارسة العراقية فرح القادمة من البصرة للمشاركة بمهرجان القدرة والتحمل للخيول العربية الذي اقيم في ميدان الرمي بمحافظة الديوانية هذا اليوم بان يسهم المهرجان برفع الحظر عن الخيول العراقية وتطالب بفتح نوادي للفروسية وتشجيع النساء على رياضة ركوب الخيل.انطلق السباق بمشاركة اكثر من مئة فارس وفارسة قدموا من جميع المحافظات في مهرجان القدرة والتحمل للخيول العربية ولمسافة اربعين كيلو مترا على مرحلتين، فيما اجريت الفحوصات الطبية لجميع الخيول المشاركة في السباق للتأكد من سلامتها وقدرتها على التحمل لقطع مسافات طويلة.