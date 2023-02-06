المرور توضح حقيقة إصدار قانون يشمل "الغرامة والسجن" لسائقي المركبات

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تطبيق قانون مرور جديد يشمل (الغرامة والسجن) لسائقي المركبات حيث أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وبعض الصفحات المغرضة غايتها التأثير على المواطن".ودعت إلى "اخذ الاخبار من مصادرها الموثوقة وعدم تناقل الاخبار الكاذبة".